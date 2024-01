Francia: poliziotti chiedono bonus per Olimpiadi Paris 2024

Diverse centinaia di poliziotti hanno manifestato oggi in tutta la Francia per reclamare bonus ed incentivi finanziari in vista del sforzo ulteriore che verrà loro richiesto durante i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Paris 2024, l'estate prossima.

Il principale raduno si è tenuto a Parigi, con diverse centinaia di agenti in piazza, nei pressi della Préfecture de Police e dell'Hotel de Ville, storica sede del comune parigino in centro città. "Le olimpiadi saranno senza di noi", hanno scandito i funzionari di polizia, brandendo cartelli con lo slogan ''niente impegno senza riconoscimento" economico.

I sindacati chiedono, in particolare, garanzie sul diritto alle ferie estive, bonus fino a 2.000 euro per tutti gli agenti ed un'assistenza sociale, in particolare, per accudire i bambini quando loro saranno impegnati al lavoro. Già lunedì scorso, i tre principali sindacati di polizia (Alliance, Unité SGP Police-FO et Unsa-Police) sono stati ricevuti dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, per evocare questa ed altre questioni.

Organizzate esattamente cento anni dopo la precedente edizione nella capitale francese, le Olimpiadi di Parigi si terranno dal 26 luglio all'11 agosto 2024.



