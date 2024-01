Re Carlo III, 75 anni, subirà una "procedura medica" la prossima settimana in una clinica di Londra per una problema di "prostata ingrossata". Lo annuncia oggi Buckingham Palace, poco dopo le notizie sul ricovero, per un intervento chirugico apparentemente molto più significativo, di Kate Middleton, principessa di Galles, consorte dell'erede al trono e primogenito del sovrano, William.



