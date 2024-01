Nevicate a Oslo, chiude l'aeroporto. Allerta anche in Svezia

L'aeroporto di Oslo ha annunciato oggi la chiusura temporanea al traffico aereo a causa della forte nevicata che ha colpito i trasporti in tutta la Scandinavia. Lo scalo ha precisato in una nota che rimarrà chiuso almeno fino alle 15.30. "Verrà quindi effettuata una nuova valutazione", ha aggiunto l'aeroporto in un post sui social media.

L'Istituto meteorologico norvegese ha emesso allerte di forti nevicate e vento nella zona intorno alla capitale Oslo. La maggior parte degli autobus nella capitale sono stati cancellati e l'operatore ferroviario Vy ha annunciato che le linee ferroviarie sono chiuse in gran parte della Norvegia orientale.

Nella vicina Svezia, forti nevicate hanno causato numerosi incidenti stradali nelle parti occidentali e meridionali, causando ingorghi lungo diverse strade principali. "Secondo quanto riferito, il fondo stradale è molto scivoloso e la polizia invita i cittadini a non uscire sulle strade a meno che non sia assolutamente necessario", ha affermato la polizia.

L'agenzia meteorologica nazionale svedese Smhi ha emesso un allerta per la capitale Stoccolma, avvertendo di "forti venti in combinazione con neve".



