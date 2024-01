Mosca, 60 mercenari uccisi in raid in Ucraina, molti francesi

"Oltre 60 mercenari stranieri", di cui molti "francesi", sono stati uccisi in un bombardamento compiuto dalle forze russe a Kharkiv, in Ucraina. Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca. "La sera del 16 gennaio le forze armate russe hanno compiuto un bombardamento di precisione su un punto di raccolta provvisoria di combattenti stranieri nella città di Kharkiv, la maggior parte dei quali erano mercenari francesi", afferma il ministero, citato dall'agenzia Ria Novosti, aggiungendo che l'edificio è stato "completamente distrutto", così come 60 militari, mentre "oltre 20 sono stati portati struttre mediche".



