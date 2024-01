'Minsk, nuova dottrina per uso armi nucleari tattiche'

Il ministro della Difesa bielorusso Krenin ha annunciato che il Paese, stretto alleato della Russia, presenterà una nuova dottrina militare che per la prima volta prevede l'uso di armi nucleari. Lo riporta l'Ap sul suo sito, ricordando che l'anno scorso Mosca ha inviato armi nucleari tattiche in Bielorussia, anche se non ci sono dettagli su quante siano. La Russia ha affermato che manterrà il controllo su queste armi, che sono destinate all'uso sul campo di battaglia, e con una gittata corta e una resa relativamente bassa. Non è chiaro come la nuova dottrina di Minsk possa essere applicata alle armi russe.



