Kate in ospedale,'operata all'addome, intervento riuscito'

Kate Middleton, principessa di Galles, è ricoverata in ospedale a Londra dove ieri è stata operata "con successo" all'addome. Lo riportano fonti della corte britannica ai media, senza precisare la natura esatta dell'intervento subito dalla consorte dell'erede al trono William. Le fonti sottolineano comunque che la principessa dovrebbe restare ricoverata almeno per "10-15 giorni" e che non si prevede possa tornare a svolgere impegni ufficiali "fino a Pasqua".



