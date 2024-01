Zelensky a Davos incontra Stoltenberg, 'rafforzare difesa aerea'

"Ho iniziato il lavoro a Davos con un incontro con il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Abbiamo discusso di questioni importanti: la situazione in prima linea, l'ho informato dei recenti attacchi aerei della Russia e ho sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la difesa aerea dell'Ucraina", ha scritto sui social il presidente Volodymyr Zelensky oggi a Davos. "Con Stoltenberg abbiamo parlato anche dei preparativi per il prossimo Vertice della Nato a Washington e del lavoro con i partner sugli accordi bilaterali di sicurezza nel quadro della dichiarazione del G7, che sarà in vigore fino all'adesione dell'Ucraina all'Alleanza", ha aggiunto, "Vi ringrazio per il vostro costante sostegno al nostro Paese nella difesa dall'invasione russa".



