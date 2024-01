Ondata di freddo in Gb, neve e disagi fra Scozia e Inghilterra

Nuova ondata di freddo, con nevicate e disagi, nel Regno Unito, colpito in particolare questa settimana nelle contee dell'Inghilterra settentrionale, in Scozia, ma anche in Irlanda del Nord. I meteorologi del Met Office britannico hanno emanato vari avvisi d'allerta di colore giallo nelle zone coinvolte, in vigore fino a domani quando sono previste nel nord del Paese temperature fino a 10 gradi sottozero.

La neve e il ghiaccio stanno intanto creando disagi alla circolazione stradale e ai trasporti in genere. In particolare nella regione attorno a Liverpool, coperta oggi da un manto bianco, e un po' in tutto il territorio scozzese: in particolare fra l'Aberdeenshire e le Highlands. In Scozia sono rimaste inoltre oggi chiuse oltre cento scuole primarie o secondarie, comprese tutte quelle delle isole Shetland; mentre nel Merseyside, l'area metropolitana di Liverpool, sono stati costretti a restare a casa gli scolari di un paio di decine d'istituti.



