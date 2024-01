Francia:crolla natalità,meno di 700 mila bébé nati in 2023

Sono meno di 700.000 i bambini nati in Francia nel corso del 2023, un record negativo di nascite dalla fine della Seconda Guerra Mondiale: è quanto annuncia oggi l'Insee, l'Istituto nazionale di statistica della Francia.

Secondo i dati annunciati oggi, al primo gennaio 2024, la Francia contava 68,4 milioni di abitanti, in aumento dello 0,3% rispetto allo scorso anno. Quanto alla natalità, risulta in calo del 6,6% rispetto al 2023, con appena 678.000 nascite nel 2023: il livello più basso dal 1946. Per anni Paese all'avanguardia europea per le nascite, la Francia sconta già da qualche tempo un marcato calo della natalità. Il fenomeno, tangibile malgrado i numerosi incentivi dello Stato per le famiglie e la natalità, colpisce tutte le regioni del paese. Già nel 2022, erano nati 726.000 bambini, il 2,2% in meno rispetto al 2021, e il 13% in meno rispetto al 2010, ultimo anno di forte natalità prima dell'inizio della curva discendente. Il crollo è di oltre il 20% rispetto al 1971, anno in cui si segnò un picco di nascite dalla fine del secondo conflitto mondiale.



