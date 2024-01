Ucraina, media Kiev: abbattuto un aereo militare russo A-50

Le forze ucraine hanno colpito ieri sera due aerei militari russi sul Mar d'Azov abbattendo un A-50 e danneggiando un Il-22, affermano media locali citando fonti dell'esercito di Kiev.

L'A-50 sarebbe stato abbattuto poco dopo essere entrato in servizio sulla regione di Zaporizhzhia, mentre l'Il-22 sarebbe stato colpito mentre era in volo sul Kherson. L'A-50 è un velivolo di preallarme e controllo aereo utilizzato in particolare per rilevare sistemi di difesa e per coordinare di obiettivi degli aerei da combattimento. Secondo le forze di Kiev, la Russia possiede solo otto di questi velivoli.

Considerato un areo di fondamentale importanza in teatro di guerra, la sua distruzione sarebbe particolarmente degna di nota. Il vicepresidente del comitato per la sicurezza nazionale del parlamento ucraino Yuriy Mysiagin ha dichiarato su Telegram che l'A-50 russo è stato distrutto, ma manca ancora una conferma da parte degli ufficiali militari.



