Islanda: interrotto flusso di lava da fessura meridionale

Continuano a bruciare in Islanda le case del villaggio di Grindavík raggiunte ieri dalla lava del vicino vulcano, ma il flusso di lava dalla fessura meridionale sembra essersi in gran parte completamente interrotto, mentre quello dalla fessura settentrionale sembra aver leggermente rallentato: lo scrive il principale sito di notizie del Paese, mbl.is, che il portavoce della Protezione civile, Hördís GuÐmundsdóttir.

Oggi alle 10:00 (le 11:00 in Italia) gli scienziati discuteranno della situazione. Intanto, la polizia e le squadre di soccorso monitorano il flusso della lava dalle webcam e con un drone che sorvola la zona colpita.

Rispondendo alla domanda se si aspetta che i residenti possano tornare nelle loro case oggi per salvare oggetti di valore o cercare di limitare i danni, GuÐmundsdóttir ha affermato che è ancora presto per dirlo: "Non sappiamo nulla di come si comporta la Terra, nonostante una certa conoscenza in questo campo", ha commentato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA