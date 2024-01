Crcavano di attraversare la Manica, 5 migranti morti

(ANSA-AFP) - ROMA, 14 GEN - Cinque migranti sono morti e un quinto è in condizioni critiche dopo aver tentato di raggiungere il Regno Unito dal nord della Francia nonostante le temperature gelide, ha affermato l'autorità marittima francese citata dal Guardian.

Le vittime facevano parte di un gruppo di oltre 70 persone che tentavano di salire su imbarcazioni al largo della località balneare di Wimereux intorno alle 2 del mattino, secondo i media locali.

Le autorità locali hanno spiegato che quattro dei morti provenivano dall'Iraq e dalla Siria. I loro corpi sono stati trovati dentro o vicino all'acqua e una persona che si ritiene abbia subito un arresto cardiaco è stata trasportata all'ospedale di Boulogne. Settantadue migranti sono stati salvati, 20 dei quali erano in ipotermia avanzata, tra cui due bambini piccoli e una donna incinta portati per cure urgenti a Boulogne. (ANSA-AFP).



