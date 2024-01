Tensione davanti Corte Aja fra filo-israeliani e pro-palestinesi

Momenti di tensioni si sono vissuti oggi tra i sostenitori filo-palestinesi e quelli filo-israeliani davanti alla sede della Corte internazionale di giustizia all'Aja, dove sono iniziate le udienze per l'accusa di genocidio contro Israele da parte del Sudafrica. Lo riporta Sky News.

"Siamo qui oggi per sostenere il Sudafrica e la causa per genocidio contro Israele. Tutti meritano di vivere in sicurezza, compresi i palestinesi", ha affermato un sostenitore filo-palestinese di nome Aryam.

I leader israeliani "hanno espresso esplicitamente il loro disprezzo per la vita dei civili palestinesi", ha arringato Zohar Janovitch. "È una vergogna che Israele, che sta facendo tutto bene ed è stato attaccato da Hamas, si trovi ora di fronte a un processo", ha ribattuto Ada Deyl, una pensionata di 80 anni, stando alla France Presse I due gruppi - tenuti separati dalla polizia -. si sono fronteggiati dialetticamente anche in modo acceso, ma non si sono verificati episodi di violenza fisica.



