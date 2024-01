Primo via libera Pe alla carta Ue per la disabilità

Va libera dalla commissione Lavoro alla tessera di invalidità e alle nuove norme per rendere più semplice viaggiare nell'Ue alle persone con disabilità garantendo l'accesso a condizioni speciali, compreso il parcheggio, in tutti gli Stati membri.

La proposta di direttiva introduce una tessera di invalidità valida a livello Ue e rinnova la tessera di parcheggio europea per le persone con disabilità per garantire che, quando viaggiano per un breve periodo, abbiano accesso alle stesse condizioni speciali di coloro che risiedono in quello Stato membro, compreso l'accesso al parcheggio. Stando all'accordo, raggiunto con con 39 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuna astensione la tessera d'invalidità verrà rilasciata o rinnovata entro 60 giorni dalla richiesta, mentre la tessera di parcheggio entro 30 giorni, vi sarà anche la possibilità di richiedere una versione digitale della tessera di parcheggio, che sarà pronta in 15 giorni.

Per garantire l'accesso ai benefici e all'assistenza sociale per chi lavora o studia in un altro Stato membro infine gli eurodeputati hanno modificato la proposta di tutelare temporaneamente i titolari della carta europea di invalidità che si spostano in un altro Stato membro per lavoro o studio, aggiungendo il riconoscimento formale del loro status anche a coloro che viaggiano per un programma di mobilità dell'Ue, come Erasmus+.



