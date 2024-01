Medvedev, risposta nucleare se missili lunga gittata a Kiev

Se Kiev userà missili a lunga gittata forniti dall'Occidente contro postazioni di lancio in Russia, Mosca potrebbe rispondere con armi nucleari. Lo scrive l'ex presidente Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram. La messa in atto di un piano del genere da parte di Kiev potrebbe essere considerata una "aggressione contro la Federazione russa con armi convenzionali che metta a rischio la stessa esistenza dello Stato", e quindi potrebbe far scattare una rappresaglia nucleare, ha affermato Medvedev. "Tutti gli eredi di Hitler, Mussolini, Pétain e gli altri che oggi in Europa sostengono i nazisti a Kiev, devono ricordarlo", conclude.



