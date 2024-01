Gentiloni: 'Spero che il problema Italia su Mes si possa risolvere'

"C'è una posizione italiana specifica sul Mes perché il Parlamento ha votato di non supportare l'emendamento del Mes permettendo il backstop per le crisi bancarie. Spero che questo problema si possa risolvere in futuro". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni in audizione in commissione Econ al Parlamento europeo.

"Non vedo specifiche differenze dal lato italiano sulle regole fiscali". Sul nuovo Patto di stabilità "il governo italiano ha supportato l'approccio generale del Consiglio Ue. Non direi che il supporto italiano è più debole rispetto ad altri Paesi", ha dichiarato Gentiloni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA