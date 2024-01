"No, non mi candiderò al Parlamento europeo". Lo ha detto il commissario Ue per gli affari economici Paolo Gentiloni rispondendo ad una domanda dei cronisti dopo il suo intervento davanti alla commissione economica del Pe.

Quanto al suo futuro, Gentiloni ha aggiunto: "La mia intenzione è tornare in Italia'", scherzando poi sul fatto che "non andrà mai in pensione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA