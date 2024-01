Ucraina: attacco a centro pediatrico Kharkiv, nessuna vittima

L'attacco russo di ieri sera a un centro sanitario per bambini a Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale, non ha provocato vittime: lo ha reso questa attina noto il sindaco della città, Igor Terekhov, come riporta Ukrainska Pravda.

"Riguardo ai bombardamenti notturni. Hanno colpito un centro sanitario per bambini alla periferia della città. Due attacchi aerei. Diversi edifici sono stati danneggiati", ha scritto Terekhov su Telegram, aggiungendo che "non ci sono state vittime poiché il centro era vuoto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA