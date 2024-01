Sindaca Parigi si tufferà nella Senna prima di Paris 2024

La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato oggi che farà un bagno nella Senna a luglio, alla vigilia dei Giochi Olimpici previsti questa estate nella capitale francese e ad un anno dalla prevista apertura al pubblico di spazi balneabili nel fiume che attraversa la capitale di Francia. A luglio "ci faremo il bagno nella Senna'', ha dichiarato Hidalgo, in occasione della cerimonia di auguri di inizio anno all'Hotel de Ville, sede del comune parigino. La sindaca ha quindi invitato il prefetto di zona, Marc Guillame, ad accompagnarla per questo "tuffo storico". Praticato durante l'Ancien Régime, il bagno nella Senna è stato vietato nel tratto che attraversa Parigi circa un secolo fa, nel 1923. Il primo obiettivo è adesso quello di rendere alcune parti del fiume balneabili entro il Giochi Olimpici di Paris 2024, in programma dal 26 luglio all'11 agosto.



