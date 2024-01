Migranti: naufragio vicino isola di Lesbo in Grecia, 2 morti

La Guardia costiera greca ha tratto in salvo 18 migranti e recuperato i corpi di due persone, una donna e un uomo, nei pressi della costa dell'isola di Lesbo, come riportato da Kathimerini. Secondo le prime informazioni, i migranti viaggiavano su un gommone partito dalla vicina costa turca, che si è incagliato sulle coste rocciose della spiaggia di Agios Georgios, nella parte orientale di Lesbo, intorno alle 3:00, ora locale, spinto dai forti venti che soffiavano sull'Egeo. In base ai racconti delle persone a bordo, sull'imbarcazione viaggiavano circa 36 persone e alcune si sono gettate in mare. Le operazioni di ricerca degli altri migranti sono in corso sull'isola. A causa del divieto di navigazione imposto per il maltempo, le motovedette della Guardia costiera non possono effettuare ricerche in mare.



