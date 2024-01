Il presidente ucraino Zelensky in visita in Lituania

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, è arrivato stamattina a Vilnius. La sua visita non era stata precedentemente annunciata per ragioni di sicurezza.

Ad attenderlo all'aeroporto della capitale baltica c'erano il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, e l'ambasciatore dell'Ucraina a Vilnius, Potro Beshta.

Nel corso della giornata, Zelensky incontrerà le massime cariche dello stato e terrà un discorso pubblico nel piazzale antistante il Palazzo presidenziale.

NIUS, Jan 10 ANSA - "La visita di Volodymyr Zelenski a Vilnius è un modo per ricalibrare l'aiuto militare, umanitario e finanziario di cui l'Ucraina ha bisogno". Lo ha affermato il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, accogliendo il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, al palazzo presidenziale di Vilnius.

Nauseda ha sottolineato che, dall'ultima visita del presidente ucraino nella capitale baltica lo scorso luglio in occasione del vertice della Nato, il percorso di integrazione del Paese nelle strutture dell'Ue e dell'Alleanza atlantica hanno fatto notevoli progressi e ha auspicato che il vertice Nato di Washington di quest'anno possa rappresentare un momento di ulteriore avvicinamento.

Zelensky ha, a sua volta, ringraziato la classe politica e la società lituane per l'essenziale contributo dato all'Ucraina nel corso degli ultimi due anni.



