Polizia, oltre 2.100 corpi non ancora identificati in Ucraina

Più di 2.100 tra soldati e cittadini rimasti uccisi nella guerra in Ucraina non sono stati ancora identificati. Lo afferma, Artem Shevchyshen, vice capo del principale dipartimento investigativo della Polizia nazionale ucraina, scrive Ukrinform.

"Ad oggi, più di 2.100 corpi non sono stati identificati. È impossibile prevedere quanti ce ne saranno domani, tra una settimana, tra un mese. Per questo già oggi è necessario eseguire una massiccia profilazione del Dna, in modo da poter reagire rapidamente e identificare ogni persona morta, sia i nostri soldati delle Forze di Sicurezza e Difesa che i civili", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA