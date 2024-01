Gelo sulla Francia fino a meno 10, a Parigi meno 5

E' arrivato il previsto gelo sulla Francia, con temperature fino a meno 9 gradi in diverse zone e meno 10 nel nord e nell'est. A Parigi la colonnina di mercurio era stamattina su meno 5. Le temperature sono in calo ovunque, per 40 dipartimenti le autorità hanno dichiarato l'allerta gelo con piano di vigilanza speciale. Segnalati meno 8 gradi a Cambrai, Lille e Le Havre, nel nord, meno 7 a Strasburgo e Chateauroux, meno 5 a Rennes e Lione, meno 2 ad Avignone.

Le piogge sono molto frequenti sul territorio, con nevicate a partire da 300-400 metri. La neve arriverà in gran parte del paese anche a bassa quota la prossima notte. Restano al caldo le regioni della costa mediterranea, con temperature fra 6 e 11 gradi, e la Corsica, fra 10 e 14.

Nella regione di Parigi, l'Ile-de-France, e in quella dell'est del Basso Reno, è scattato il "piano grande freddo", che consente fra l'altro di aprire, temporaneamente, posti di accoglienza eccezionali per i senzatetto nelle palestre, nelle scuole e nei locali dei municipi.



