Gb: dopo le piogge arriva l'allerta neve, anche a sud dell'isola

Dopo le tempeste dei mesi scorsi e le piogge torrenziali della settimana scorsa, con danni e inondazioni in diverse aree dell'isola, arriva anche l'allerta neve nel Regno Unito. L'allarme emanato dal Met Office britannico, di colore giallo, è in vigore fra oggi e domani in particolare in Galles e nell'Inghilterra meridionale, alle prese con la prima vera nevicata invernale di stagione.

Si prevede un calo secco delle temperature (attorno a meno 4 di minima al sud, area attorno a Londra compresa) e disagi ai trasporti, anche per la possibile formazione di ghiaccio nella notte su diverse strade, come preavverte la polizia.

Cautela e previsioni di freddo intenso, con precipitazioni nevose, sono intanto evocate pure nelle nazioni settentrionali, tradizionalmente più rigide, del Regno: dall'Irlanda del Nord alla Scozia, dove i termometri sono scesi a 7 gradi sottozero.





