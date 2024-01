Berlino: 560 trattori davanti alla porta di Brandeburgo

Sono oltre 560 i trattori di agricoltori che sono giunti questa mattina sulla Strada 17 giugno davanti alla Porta di Brandeburgo di Berlino. Lo riporta Dpa, citando la polizia. La protesta dei coltivatori sta iniziando come previsto in tutta la Germania, con diversi blocchi stradali in tutto il Paese. "Chiediamo alla cittadinanza di comprendere. Non vogliamo perdere il grande sostegno e la solidarietà che stiamo ricevendo da ampi settori della società", ha detto a Stern il presidente dell'Associazione tedesca degli agricoltori, Joachim Rukwied, riportato da Tagesschau. Una parte dei previsti tagli ai sussidi al settore agricolo sono stati ritirati la scorsa settimana dal governo Scholz, ma i coltivatori chiedono di più. Il ministro tedesco dell'Economia, Robert Habeck, ha ammonito in un video social dall'uso della protesta da parte di estremisti, con la presenza di "fantasie di sovvertimento". Negli ultimi giorni è già stato sottolineato da diversi media tedeschi come la protesta possa essere infiltrata da gruppi di estrema destra. Anche l'Ufficio per la protezione della costituzione del Land Baden-Württemberg sottolinea la possibilità. Dopo le tensioni nello Schleswig-Holstein di giovedì scorso, con il blocco di un traghetto su cui si trovava proprio il ministro Habeck, la polizia ha invitato tutti a manifestazioni pacifiche.



