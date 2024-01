Giornalista russa trovata morta con l'ex, 'avvelenamento'

La compagnia televisiva e radiofonica statale russa di Krasnodar "Kuban" ha riferito che la sua responsabile della divisione Internet, la giornalista russa Zoya Konovalova, è stata ritrovata morta in una casa a Krasnodar.

Secondo quanto riportato da Ria Novosti, il corpo della donna e del suo ex marito di 52 anni sono stati ritrovati in una casa privata della città.

"La nostra collega aveva 48 anni. Si dice che la causa della morte sia stato un avvelenamento", ha riferito la rete Kuban citata da Ria Novosti, aggiungendo che donna lascia una figlia e un figlio di 15 anni. Dall'esame dei corpi non sono state riscontrate lesioni visibili.

Konovalova è nata a Murmansk e ha lavorato a Mosca per diversi giornali e nelle pubbliche relazioni. Nel 2003 si è trasferita nel territorio di Krasnodar, dove ha trovato lavoro come corrispondente. Prima è diventata redattrice e conduttrice di Vesti.Kuban e poi direttrice di Kuban 24, per poi approdare al portale Yuga.Ru. Nell'ultimo anno è stata responsabile della redazione online della compagnia "Kuban".



