Von der Leyen, 'urgente stabilizzare gli aiuti Ue all'Ucraina'

"Vanno fatti progressi urgentemente per stabilizzare il nostro aiuto finanziario" all'Ucraina. Lo ha sottolineato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella conferenza stampa con il primo ministro del belgio Alexander De Croo nell'ambito della visita dell'esecutivo europeo alla presidenza belga di turno dell'Ue. "La priorità è un accordo a 27", ha affermato in merito a un'intesa che possa coinvolgere anche l'Ungheria, dopo lo stallo al Consiglio europeo di dicembre. "Ma naturalmente dobbiamo prepararci per altre opzioni operative che stiamo preparando".

"La Commissione si presenterà al Consiglio europeo con soluzioni operative per garantire che si possa raggiungere un accordo sullo strumento per l'Ucraina - ha sottolineato von der Leyen -. Il Belgio avrà poi il compito chiave di trasformare l'accordo politico sullo strumento attraverso il Consiglio e il Parlamento il più rapidamente possibile".

"Lo strumento per l'Ucraina è un elemento essenziale della revisione del bilancio pluriennale", ha segnalato von der Leyen.

"Abbiamo bisogno per concludere la revisione durante la presidenza belga e questo ci fornirà i mezzi per attuare molte delle priorità politiche che abbiamo identificati e sui quali abbiamo compiuto progressi, prendiamo ad esempio la migrazione: con il recente accordo politico sul patto ora abbiamo le basi per una politica nuova ed efficace e sarà importante portare questi fascicoli ora oltre il traguardo".



