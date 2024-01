Alle Canarie sbarcati altre 381 migranti

Sono proseguiti anche nelle ultime ore gli sbarchi di migranti alle Canarie, già teatro di un numero record di arrivi negli ultimi mesi del 2023: a partire da ieri pomeriggio, sono state infatti almeno 381 le persone soccorse in mare e fatte approdare sull'arcipelago, secondo quanto reso noto stamane dai servizi d'emergenza locali.

Di questi migranti, 273 sono stati fatti sbarcare a El Hierro, la più piccola delle isole delle Canarie, mentre gli altri a Gran Canaria. Tra questi ultimi, sei sono stati portati in ospedale per accertamenti medici.



