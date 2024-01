Per Juan Carlos I grande festa di compleanno ad Abu Dhabi

Il re emerito di Spagna, Juan Carlos I compirà domani 86 anni e celebrerà il compleanno con una grande festa ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove risiede dall'agosto 2020, alla quale assisteranno oltre 80 invitati, segnalano fonti del suo entourage riferite dall'agenzia Efe. Fra i familiari e amici invitati nella sua residenza nel lussuoso quartiere di Al Bateen, le figlie Cristina ed Elena e alcuni dei nipoti, mentre non ci saranno la moglie, la regina emerita Sofia, né i monarchi Felipe VI e Letizia, che sabato 6 gennaio presiederanno a Madrid la Pasqua Militare, la festività castrense alla quale parteciperà per la prima volta anche l'erede al trono, Leonor.

Il compleanno, secondo i media iberici, è l'occasione, per l'ex monarca abdicato nel 2014 sotto il peso degli scandali, di normalizzare le relazioni, dopo l'archiviazione da parte della Procura del Tribunale Supremo. nel marzo scorso, dell'inchiesta per presunte irregolarità fiscali. E dopo che la Corte d'Appello di Inghilterra e Galles gli ha riconosciuto il 6 dicembre 2022 l'immunità penale di fronte alla giustizia del Regno Unito fino al momento dell'abdicazione, relativamente alla querela per molestie e spionaggio presentata dall'ex amante Corinna Larsen.





