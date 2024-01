Kuleba, 'non c'è piano B, confidiamo in aiuti occidentali'

L'Ucraina crede nel suo 'piano A' per quanto riguarda il sostegno militare occidentale e non ha un 'piano B' nel caso in cui questo venisse a mancare: lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista alla Cnn.

Alla domanda su quale sia il 'piano B' di Kiev per compensare la mancanza di armi che non può ottenere dai Paesi occidentali, Kuleba ha risposto: "Non abbiamo un 'piano B'. Confidiamo nel 'piano A'".

"L'Ucraina lotterà sempre con le risorse a sua disposizione.

E come ha giustamente detto il Segretario generale (della Nato, ndr), ciò che viene dato all'Ucraina non è carità. È un investimento nella difesa della Nato, così come nella tutela della prosperità del popolo americano", ha aggiunto.

Il ministro ha poi spiegato che in caso di "vittoria teorica" ;;di Mosca, "altri leader nel mondo saranno tentati di seguire le orme della Russia", e ciò comporterà un "prezzo molto più alto" per gli Stati Uniti. "Coloro che, nei loro calcoli di politica estera, credono che Putin non oserà attaccare un Paese della Nato se vede che può avere successo in Ucraina, commettono un grave errore e dovrebbero cambiare lavoro", ha concluso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA