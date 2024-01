'Polonia non revocherà il divieto sull'import di grano ucraino'

Il nuovo governo polacco non revocherà al momento il divieto sulle importazioni di grano ucraino nel mercato interno, introdotto il 15 settembre del 2023. Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura polacco, Czesław Siekierski, riferisce Ukrinform citando Cenyrolnicze.pl.

"La Polonia vuole aiutare l'Ucraina, ma il Paese ha bisogno di norme sulle quote e sui periodi di transizione. Si tratta di negoziati non solo tra Polonia e Ucraina, ma anche con la partecipazione dell'Ue. Varsavia sosterrà l'embargo sul grano ucraino fino a quando non saranno concordate altre condizioni", ha detto Siekierski.

Secondo il ministro, "una buona soluzione sarebbe quella di introdurre licenze per il trasporto, consentendo al tempo stesso l'uso delle vie di transito per il grano ucraino al di fuori della Polonia".



