Freddo record in Svezia con temperature sotto i -40 gradi

La Svezia ha registrato oggi la temperatura più bassa degli ultimi 25 anni per il mese di gennaio: meno 43,6 gradi centigradi nell'estremo nord del Paese, presso la stazione di Kvikkjokk-Årrenjarka.

"E' la temperatura più bassa di gennaio che la Svezia abbia mai sperimentato dal 1999", ha affermato Mattias Lind dell'agenzia meteorologica nazionale svedese Smhi. Sebbene la regione scandinava sia abituata a temperature molto basse, la recente ondata di freddo ha costretto le compagnie di autobus locali a sospendere le loro attività, mentre la compagnia ferroviaria locale "Vy" ha annunciato ieri di aver cancellato per diversi giorni tutti i treni che viaggiano a nord della città di Umeå.

Il traffico ferroviario subisce interruzioni anche nella vicina Finlandia, dove ieri sera nella regione settentrionale della Lapponia è stato registrato un record stagionale di -38,7°C. In altre parti del Paese, ad esempio nella città di Tampere (sud-ovest), le tubature dell'acqua sono congelate, lasciando circa 300 persone senza acqua corrente, secondo quanto riferito dai media locali Yle.

A Helsinki, dove le temperature sono intorno ai -15°C, la popolazione è rimasta quasi insensibile al freddo ancora più pungente previsto dai servizi meteorologici per i prossimi giorni. "Mi piace davvero. È una questione di stato d'animo, suppongo", ha reagito Katja, una giovane donna della capitale.

"Basta solo indossare i vestiti" giusti, ha aggiunto.

Nel fine settimana è prevista anche una forte ondata di freddo in Norvegia. Secondo l'Istituto meteorologico norvegese, fra sabato e domenica nella capitale Oslo le temperature potrebbero scendere fino a -27°C. Le forti nevicate hanno generato non pochi problemi anche nel sud del Paese, dove le scuole sono state chiuse e i voli cancellati.



