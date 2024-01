Kiev: Ucraina sotto attacco, missili sulla capitale

Forti esplosioni hanno fatto tremare i palazzi a Kiev, anche nel centro della capitale e la corrente elettrica é saltata in diverse zone della città, per il momento ci sono tre feriti, ha scritto su Telegram il sindaco Vitali Klitschko. L'antiaerea è entrata in azione sia a Kiev che nelle aree circostanti, frammenti si missili sono caduti sui condomini. Secondo l'Aeronautica militare l'esercito russo sta lanciando missili Kinzhal. Colpita anche la regione orientale di Kharkiv, ha riferito il governatore Oleg Synegubov, in particolare alcune aree residenziali. L'aviazione ha registrato16 bombardieri strategici russi Tu-95MS in volo.

Diversi missili stanno volando verso Kiev, ha detto stamattina l'aeronautica ucraina poco dopo che l'allerta antiaerea è stata emessa in tutto il Paese a causa della minaccia rappresentata da bombardieri russi attivi. "Kiev, restate nei rifugi: molti missili si stanno dirigendo verso di voi", ha comunicato l'esercito ucraino su Telegram.

L'esercito ucraino ha lanciato stanotte un allarme antiaereo a livello nazionale, avvertendo della minaccia di attacchi missilistici da parte dei cacciabombardieri russi. "Pericolo missilistico nelle aree in cui è attiva l'allerta aerea. Minaccia di lancio di missili da crociera da aerei Tu-95MS. Un totale di 16 bombardieri strategici è in volo", ha detto l'aeronautica militare ucraina su Telegram.

Esplosioni si sono verificate poche ore prima nella capitale Kiev e nella città meridionale di Mykolaiv, con l'aeronautica impegnata contro attacchi di droni russi. La caduta di detriti ha causato incendi.



