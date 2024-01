Tempesta Henk sferza la Gran Bretagna con forti venti e piogge

La potente tempesta Henk sta sferzando con forti venti e piogge un'ampia fascia della Gran Bretagna. Il Met Office ha emesso un'allerta per le raffiche fino a 130 chilometri orari, destinate a causare disagi nei trasporti e interruzioni della corrente elettrica, per l'Inghilterra meridionale, centrale e anche il Galles. Ma c'è pure il rischio di allagamenti come già accaduto negli ultimi mesi con altri fenomeni meteorologici simili: l'Agenzia per l'ambiente ha lanciato circa 200 allerte in diverse zone dell'Inghilterra. Già i primi effetti della tempesta si riscontrano nella rete ferroviaria, come per il servizio tra Londra Paddington e il Galles meridionale deviato a causa degli allagamenti tra Swindon e Bristol Parkway, mentre l'operatore Avanti West Coast ha annunciato ritardi per i danni causati dal vento lungo alcune tratte.



