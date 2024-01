Kiev: Ucraina sotto attacco, missili sulla capitale

Forti esplosioni hanno fatto tremare i palazzi a Kiev, anche nel centro della capitale e la corrente elettrica é saltata in diverse zone della città, per il momento ci sono tre feriti, ha scritto su Telegram il sindaco Vitali Klitschko. L'antiaerea è entrata in azione sia a Kiev che nelle aree circostanti, frammenti si missili sono caduti sui condomini. Secondo l'Aeronautica militare l'esercito russo sta lanciando missili Kinzhal. Colpita anche la regione orientale di Kharkiv, ha riferito il governatore Oleg Synegubov, in particolare alcune aree residenziali. L'aviazione ha registrato16 bombardieri strategici russi Tu-95MS in volo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA