Fumo sul volo Roma-Boston, atterraggio d'emergenza in Irlanda

Un volo della Delta Airlines da Roma a Boston è stato costretto a Capodanno ad effettuare un atterraggio di emergenza in Irlanda dopo la rilevazione di fumo in cabina. Lo riportano diversi media internazionali, spiegando che l'aereo ha lanciato l'emergenza mentre era in volo sull'Atlantico: il volo DL-113 era in viaggio verso Boston, con 294 passeggeri e l'equipaggio a bordo quando, intorno alle 11.20, l'Airbus A330-900 è stato costretto a dichiarare un'emergenza mentre si trovava a circa 230 chilometri al largo delle coste irlandesi per poi deviare e atterrare nello scalo di Shannon. Nessuna conseguenza per passeggeri e personale di bordo.



