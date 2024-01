Ucraina, Mosca: 4 morti e 13 feriti per bombe di Kiev su Donetsk

E' di almeno quattro morti e 13 feriti il bilancio del bombardamento ucraino avvenuto ieri sera sul centro della città di Donetsk, affermano le autorità della regione autoproclamatasi repubblica federata della Russia. In precedenza l'agenzia Tass aveva riferito di un attacco sull'hotel a cinque stelle Donbass Palace, nel centro di Donetsk.

Una bambina di 9 anni e una donna di 70 sono rimaste invece ferite in un attacco russo contro la città di Pokrovsk, sempre nell'oblast di Donetsk. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Le forze di Mosca hanno lanciato sette razzi sulla città, ha riferito su Telegram il governatore regionale Vadym Filashkin.

L'attacco ha causato anche un blackout in alcune zone del centro e del nord di Pokrovsk. Sono rimasti danneggiati almeno 16 sedici case e un gasdotto.



