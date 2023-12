I coniugi Zelensky si congratulano con gli ucraini per Capodanno

"Il Capodanno ucraino non è solo un momento di auguri, ma anche di azione. Non solo per i desideri, ma anche per fare tutto il possibile per realizzarli. Noi ucraini capiamo meglio di chiunque altro che un futuro migliore non arriva da solo, ma solo perché difendiamo ciascuno dei nostri domani". E' il messaggio che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la First Lady Olena Zelenska hanno rivolto agli ucraini in occasione del Capodanno su Telegram, riferisce Ukrinform.

"Il nostro nuovo anno sarà quello che ne faremo noi. Il miracolo del nuovo anno, ma anche il miracolo di tutto l'anno, siete tutti voi: impegnati, responsabili, attenti ed efficaci", ha scritto la coppia nel post.

Zelensky ha augurato alle persone che difendono un futuro libero e sicuro di vita e vigore, non solo per loro stessi, ma per il mondo intero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA