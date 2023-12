Vertici Ue: "L'euro un successo ma ora per noi ci sono nuove sfide"

"Nel corso degli anni ci sono state sfide enormi, compresi dubbi sul futuro dell'euro stesso. Ma ogni volta abbiamo trovato le risposte giuste, come il sistema armonizzato di vigilanza e risoluzione delle crisi bancarie o il Meccanismo europeo di stabilità. Oggi, il sostegno alla moneta unica da parte dei cittadini dell'area dell'euro è vicino a livelli record. Ma il nostro lavoro non è finito. Perché ci troviamo di fronte a nuove sfide che i Paesi Ue non possono affrontare da soli e i cittadini guardano all'Europa per trovare risposte". Lo scrivono i vertici delle istituzioni Ue nel loro messaggio congiunto agli europei.

"Buon 25mo compleanno, Euro! La nostra moneta comune europea è diventata una parte indispensabile della nostra vita quotidiana, regalandoci semplicità, stabilità e sovranità", scrive su X il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel rilanciando 'l'editoriale' "L'euro ha 25 anni: il valore dell'unità in un mondo che cambia", scritto insieme a Paschal Donohoe, Christine Lagarde, Roberta Metsola e Ursula von der Leyen. L'editoriale è stato pubblicato sui media dei 20 Paesi dell'area euro. La moneta unica è entrata in vigore il primo gennaio 1999 in 11 Stati membri dell'Ue.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA