Mosca,'nessuna spiegazione su missile in Polonia, servono prove'

Mosca non darà una spiegazione per il missile nello spazio aereo polacco finché non avrà "prove concrete" che fosse russo. Lo ha detto Andrei Ordash, incaricato d'affari russo in Polonia, dopo essere stato convocato al ministero degli Esteri polacco.

"Fino a quando non verranno fornite prove concrete, non forniremo alcuna spiegazione, perché queste accuse sono infondate", ha detto Ordash, secondo quanto riporta Ria Novosti, citata dal Guardian.

Ordash ha poi ricordato l'incidente del novembre 2022, quando un missile uccise due persone in un villaggio di confine polacco: "All'epoca hanno cercato di incolpare anche la parte russa per questo incidente. Successivamente si è scoperto che il missile era stato lanciato dall'esercito ucraino", ha sottolineato l'incaricato d'affari russo.



