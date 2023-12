La Polonia di Tusk lavora a una legge sulle unioni civili

"Le persone Lgbtq+ hanno aspettato troppo a lungo l'uguaglianza. Stiamo avviando lavori e le consultazioni sulla legge per le unioni civili", ha scritto su X la ministra dell'Uguaglianza della Polonia Katarzyna Kotula.

Durante la campagna elettorale, il neo primo ministro Donald Tusk aveva detto che il suo partito avrebbe deciso sulle unioni tra persone dello stesso sesso e che, dopo anni in cui la Polonia non si era occupata dell'argomento, lo riteneva una priorità.



