Ucraina, almeno 22 i morti nell'attacco russo

Sale il bilancio delle vittime dell'attacco russo all'Ucraina di questa mattina: i morti sono almeno 22 e 132 persone sono rimaste ferite. Lo riportano i media ucraini citando fonti di Kiev e delle autorità locali.

Secondo il sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko, in città ci sarebbero tre morti e almeno 28 feriti, di cui 25 in ospedale. Nella regione di Leopoli è morta una persona, secondo il Ministero degli Interni mentre il sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi - riporta Ukraiunska Pravda - ha segnalato anche 15 feriti. Sei persone, tra cui un bimbo di un anno e mezzo, sono invece rimaste uccise e 28 ferite nella regione di Dnipro.

A Odessa, secondo il capo dell'amministrazione statale regionale Oleg Kiper, tre persone sono morte e 22 ferite, tra cui due bambini e una donna incinta. Nella regione di Kharkov, secondo il capo dell'amministrazione statale regionale Oleg Sinegubov, sono morti tre dipendenti di un'impresa civile mentre altre 11 persone sono rimaste ferite. A Zaporizhzhia, infine, 6 persone sono state uccise e 12 ferite.

La polizia nazionale ha riferito che alle 13 si sapeva che in Ucraina sono rimasti feriti 132 a seguito dell'attacco mattutino.



