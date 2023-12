Studenti bloccano strade Belgrado per protesta contro i brogli

Alcune centinaia di manifestanti serbi, per lo più studenti, si sono riuniti oggi nel centro di Belgrado per bloccare un incrocio della capitale, protestando contro quelli che considerano brogli nelle elezioni parlamentari del 17 dicembre, vinte dalla destra nazionalista.

Gli studenti, guidati dal movimento Borba (Lotta), che ha indetto un blocco di 24 ore delle strade della capitale, chiedono l'annullamento dei risultati elettorali e l'organizzazione di un nuovo scrutinio. L'opposizione ha contestato i risultati delle elezioni e la principale coalizione di opposizione "Serbia contro la violenza" ha affermato che gli elettori serbi provenienti dalla vicina Bosnia sono stati autorizzati a votare illegalmente nella capitale. "Nel nostro Paese, per decenni, non c'è stata giustizia per i processi democratici", ha detto Jovana Kostadinov, 19 anni, studentessa della facoltà di ingegneria elettrica e biologia dell'Università di Belgrado.

Si tratta del primo blocco giornaliero programmato dopo le elezioni parlamentari e locali del 17 dicembre, in cui il partito del presidente Aleksandar Vucic ha dichiarato di aver ottenuto una vittoria schiacciante.



