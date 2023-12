Kiev, mai visti tanti missili lanciati contro l'Ucraina

Secondo le prime informazioni delle autorità ucraine dopo il devastante attacco russo su diverse città ucraine, due persone sono morte a Kharkiv e a Leopoli, molte sono rimaste ferite, ci sono danni e distruzioni, palazzi in fiamme in diverse regioni, numerose eplosioni. "Non abbiamo mai visto così tanti missili contemporaneamente sui nostro monitor", ha detto il portavoce dell'Aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat, "sono stati lanciati Daggers, missili balistici, S-300, missili da crociera, UAV, X-22 o X-32. Circa 18 bombardieri strategici hanno tirato X-101-X-505".

"Massiccio attacco terroristico, i razzi volano di nuovo sulle nostre città e i civili vengono presi di mira. L'Ucraina ha bisogno di sostegno. Saremo ancora più forti, stiamo facendo di tutto per rafforzare il nostro scudo aereo. Ma il mondo deve capire che abbiamo bisogno di più sostegno e forza per fermare questo terrore". Lo ha scritto su Telegram il consigliere presidenziale ucraino Andry Yermak dopo la pesante ondata di attacchi russi nella notte su moltre città ucraine, compresa la capitale Kiev.

Esplosioni sono state udite questa mattina a Kiev, ha reso noto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, mentre nella notte le forze russe hanno preso di mira diverse città in tutta l'Ucraina, portando all'attivazione di un'allerta aerea nazionale. Una mezza dozzina di città sono state oggetto degli attacchi russi, tra cui Kharkiv (nord-est), Leopoli (ovest) e Odessa (sud), hanno riferito le rispettive autorità locali. Un allarme aereo generalizzato in tutto il Paese è stato attivato intorno 5:00 (le 6:00 in Italia).

La città di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale, è stata presa di mira questa notte da un "massiccio" attacco aereo russo: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Igor Terekhov, come riporta Rbc-Ucraina. "Kharkiv è sotto un massiccio lancio di razzi. In città ci sono state almeno sei esplosioni", si legge nel messaggio.

Esplosioni sono state udite durante la notte nella regione di Leopoli, nell'Ucraina occidentale: lo riporta Rbc-Ucraina, che cita il capo dell'Amministrazione militare regionale, Maksym Kozytskyi. Le esplosioni, ha precisato Kozytskyi, sono state segnalate nel distretto di Yavorivskyi, dove si è attivata la difesa aerea ucraina. Non ci sono per il momento notizie di eventuali feriti o vittime.

Ucraina: abbattuto un drone russo su Odessa

Le forze ucraine hanno abbattuto ieri sera un drone kamikaze russo su un quartiere residenziale di Odessa, nell'Ucraina meridionale: i detriti del velivolo hanno danneggiato un condominio, provocando un incendio. Lo ha reso noto il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleg Kiper, come riporta Rbc-Ucraina.

Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro e le informazioni su eventuali feriti o vittime "sono in fase di verifica", ha aggiunto Kiper.

Mosca, abbattuto un drone ucraino sulla regione di Kursk

Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte un drone ucraino sulla regione di Kursk, nell'ovest del Paese: lo ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato, come riporta la Tass.

"Un altro tentativo da parte del regime di Kiev di attuare un attacco terroristico contro obiettivi russi utilizzando un aereo ad ala fissa è stato sventato nella notte - si legge nella nota -. Le difese aeree hanno distrutto un drone ucraino sulla regione di Kursk".

