Camion investe pedoni a Passau in Germania, un morto e 5 feriti

Nella città bavarese di Passau (o Passavia) un camion ha investito un gruppo di pedoni. Una donna è morta, mentre sono rimaste gravemente ferite cinque persone, tra cui la figlia undicenne della vittima. Gli elicotteri di soccorso hanno trasportato tre dei feriti negli ospedali. Lo scrive la Dpa.

Un portavoce ha detto che la polizia sta attualmente ipotizzando un incidente - forse causato da un malore - le cui dinamiche non sono ancora chiare. Anche il conducente 63enne del camion è rimasto ferito e portato in ospedale, ha sottolineato la fonte.

L'autista del camion stava effettuando delle consegne.

Avrebbe tentato di evitare un autobus in arrivo, finendo sul marciapiede.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9.50 sulla Bahnhofsstrasse di Passavia. La zona è stata chiusa al traffico.





