Bufera sul partner sciamano della principessa norvegese Martha

Durek Verrett, il compagno sciamano della principessa norvegese Märtha Louise, figlia del re Harald V, ha suscitato accese polemiche dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui offre consigli su come affrontare "lo spirito suicida".

Nel video, pubblicato ieri, Verrett ammette che si tratta di un argomento delicato e prosegue dando i suoi consigli da sciamano su come scacciare lo spirito. Le affermazioni hanno suscitato reazioni da parte di diverse persone, tra cui Petter Eide dell'associazione 'Leve', che fornisce supporto ai chi ha tentato di togliersi la vita: "Sostiene che il suicidio sia causato da uno spirito che si è insediato nel corpo e che possa essere scacciato usando la forza mentale." ha affermato Eide al quotidiano norvegese VG. "Non riesco a esprimere quanto mi sconvolga sentire queste sciocchezze. Sta giocando con la vita delle persone", ha aggiunto.

Secondo l'Istituto di Sanità Norvegese, oltre 600 persone si tolgono la vita ogni anno in Norvegia, un dato significativo per un Paese con una popolazione di 5,5 milioni di abitanti. A confronto, il numero annuale di vittime per incidenti stradali si aggira intorno alle 100 persone.



