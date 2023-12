Zelensky ringrazia gli Usa per il nuovo pacchetto di aiuti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha "ringraziato il presidente Usa Joe Biden, il Congresso e il popolo americano per il pacchetto di aiuti militari da 250 milioni di dollari annunciato ieri. Ulteriori missili e componenti di difesa aerea, armi anticarro, munizioni, sminamento e altre attrezzature copriranno le esigenze più urgenti dell'Ucraina". Zelensky ha sottolineato su X che "la leadership Usa nella coalizione di oltre 50 Paesi che forniscono aiuti militari all'Ucraina è fondamentale per contrastare il terrorismo e l'aggressione non solo in Ucraina ma in tutto il mondo" e ha poi elogiato "la decisione storica di fornire all'Ucraina jet F-16. Saremo sempre grati per tutto questo supporto". Infine il leader ucraino ha ribadito che "per difendere la libertà e la sicurezza non solo in Ucraina e in Europa, ma anche negli Stati Uniti, dobbiamo continuare a rispondere all'aggressione russa in corso nel modo più energico e risoluto possibile".

