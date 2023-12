Mosca, 'Helsinki la prima a soffrire con escalation Nato'

Mosca non vede vantaggi per la Finlandia dall'adesione alla Nato, poiché in caso di escalation militare tra la Russia e l'Alleanza, sarà proprio Helsinki a soffrire per prima: lo ha detto in un'intervista a Ria Novosti Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna.

"Non capisco proprio come la Finlandia ne tragga vantaggio. Abbiamo vissuto con calma, pacificamente e all'improvviso ci siamo trovati tra la Russia e la Nato, ma sono nostri vicini, e se ci fosse un aggravamento della situazione, a soffrire sarà innanzitutto la stessa Finlandia, cosa che non vorrei", ha detto.

