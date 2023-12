Mosca, 'export petrolio quasi del tutto deviato in Asia'

La Russia ha quasi completamente "reindirizzato le sue esportazioni di petrolio verso la Cina e l'India", raccogliendone proventi "comparabili a quelli del 2021", malgrado le sanzioni imposte dall'Occidente per l'invasione dell'Ucraina: lo ha affermato il vicepremier russo con delega sull'Energia, Aleksandr Novak.

Oggi la Russia - ha detto Novak, parlando alla tv Russia 24 - esporta il 45-50% del suo petrolio alla Cina e il 40% all'India, mentre verso l'Europa oggi "non supera il 4-5%", malgrado - ha notato il ministro - prima della guerra rifornisse il Vecchio continente per circa 40-45% del totale esportato.



