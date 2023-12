Asta record per un biglietto da visita di Putin degli anni '90

Cifra record per l'asta di un biglietto da visita di Vladimir Putin agli inizi della sua carriera, quando lavorava nel Consiglio dei deputati del popolo di Leningrado negli anni '90. L'oggetto è stato venduto domenica in un'asta elettronica per 2 milioni di rubli, poco meno di 20 mila euro, secondo i dati pubblicati sul sito web dell'asta citati da Ria Novosti.

Sul biglietto da visita - che qualifica Putin come consigliere per le relazioni internazionali del presidente del Consiglio dei deputati del popolo della città di Leningrado - sono stati scritti di pugno dal presidente russo diversi numeri di telefono, come specificato nella presentazione del lotto.

"Venduto per 2.000.000 di rubli", si legge ora nel catalogo dei lotti messi all'asta elettronica, secondo quanto riferito da Ria. Il sito d'asta non fornisce informazioni sull'acquirente che si è aggiudicato l'oggetto.

Non è la prima volta che i biglietti da visita di Putin vengono messi in vendita: nel 2019 è stato messo in vendita per 2 milioni di rubli un biglietto da visita del suo periodo in qualità di presidente del comitato per le relazioni esterne dell'ufficio del sindaco di San Pietroburgo, posizione ricoperta dal 1991 al 1996. In una occasione precedente, 950mila rubli sono stati offerti per un biglietto da visita "originale al 100%" di Putin risalente al periodo in cui lavorava nel consiglio comunale di Leningrado.



